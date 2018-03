Al 92 verblijfsvergunningen ingetrokken van vluchtelingen "met vakantie" kv

Bron: Belga 1007 Sinds 2016 zijn al 92 mensen hun vluchtelingenstatus in België kwijtgespeeld omdat ze met vakantie waren getrokken naar het land dat ze ontvlucht waren. Dat is vanavond meegedeeld door het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

België probeert al enige tijd de zogeheten "vakantiegangers" met een vluchtelingenstatus aan te pakken. Het gaat meer bepaald om vluchtelingen die terugreizen nar het land van herkomst. Dat is niet toegestaan, aangezien dat statuut net bedoeld is om die mensen te beschermen tegen het gevaar in hun thuisland.

Volgens de cijfers van het kabinet-Francken werden er van 2016 tot eind februari 2018 al 211 van die "vakantiegangers" betrapt. De dossiers werden daarna overgemaakt naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, dat na een onderzoek al beslist heeft om in 92 gevallen ook effectief over te gaan tot een intrekking van hun status.

Dat het in meer dan de helft van de dossiers niet tot een intrekking kwam, wil echter niet zeggen dat er niets aan de hand was, zo wordt nog benadrukt. "Heel wat van die dossiers worden momenteel nog onderzocht. Er is dus nog geen beslissing genomen", zegt woordvoerster Katrien Jansseune.

De vluchtelingen die naar het eigen land terugreizen, doen dat overigens vaak vanuit een buitenlandse luchthaven. Op die manier hopen ze de Belgische diensten te ontwijken. Maar België heeft intussen een akkoord met Nederland en Duitsland gesloten om de nodige informatie daarover uit te wisselen. Ook met andere Europese landen wordt er, minder structureel, samengewerkt.