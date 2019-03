Al 70.000 Vlamingen delen auto Philippe Ghysens

05 maart 2019

05u07 0 Al 70.000 Vlamingen doen aan autodelen. Twee jaar geleden waren dat er nog maar 28.000. En het systeem beperkt zich niet langer tot de stad: in 200 van de 300 Vlaamse gemeenten is nu al minstens één deelauto beschikbaar.

Steeds meer Vlamingen hebben zelf geen auto meer, maar gebruiken een gemeenschappelijk voertuig. “Sinds 2015 is het aantal autodeelbedrijven in België verdubbeld van 8 naar 16. In Vlaanderen steeg het aantal gebruikers in twee jaar tijd met 150%”, zegt Jeffrey Mathijs van het Vlaams Netwerk Autodelen.

Aanvankelijk gebeurde autodelen vooral in grote steden, maar de jongste twee jaar is het systeem ook beschikbaar in minder grote steden en zelfs op het platteland. In 45 steden en gemeenten zijn er nu aan bieders met een eigen vloot actief. Heel wat particulieren delen ook hun eigen auto. Daardoor telt Vlaanderen 200 steden en gemeenten met een aanbod van minstens één deelwagen.

Waarom ruilen zo veel Vlamingen hun auto voor een deelvoertuig? Een van de belangrijkste redenen is dat dat het klimaat ten goede komt. “Nieuwe deelbedrijven kiezen resoluut voor elektrische wagens. Momenteel rijden er 450 elektrische deelwagens in België, dat is 7% van de deelmarkt. Daarmee is het aandeel ruim 50 keer groter dan het aandeel elektrische privéwagens in het totale wagenpark”, zegt Matthijs.

Ook andere transportmiddelen delen we steeds vaker. Zo telt ons land al zeven aanbieders van deelfietsen en evenveel van deelsteps. Deelfietsbedrijf Blue-bike heeft nu 17.000 gebruikers en wil in vier jaar tijd naar 30.000 gaan. In Brussel zijn al meer dan 1.000 elektrische deelsteps beschikbaar en in Antwerpen staan 200 elektrische scooters klaar om gedeeld te worden.

"Voor deze generatie is een auto geen statussymbool meer. Dat is nu hun smartphone", zegt Jeffrey Matthijs van het Vlaams Netwerk Autodelen.