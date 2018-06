Al 7.000 euro ingezameld voor Sprotje, de kat die kwartier in oven van 200 graden werd gestopt Peter Lanssens

10 juni 2018

09u43

Bron: eigen berichtgeving 0 Vlaanderen toont zijn hart voor Sprotje. Een jonge Oekraïner stopte de tien maanden jonge kattin in een huis in Kortrijk een kwartier in een oven van 200 graden. Dierenartsen Overleie startte vrijdagavond een crowdfunding om geld in het laatje te brengen voor de verzorging van de ernstige brandwonden, want Sprotje heeft medicatie en verbanden nodig.

De crowdfunding bracht al meer dan 7.000 euro op. Terwijl de verzorging zo'n 500 euro kost. Het grote overschot gaat naar dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem en wellicht ook naar andere goeie doelen. "Elke euro komt sowieso een ander behoevend diertje ten goede", verzekeren de dierenartsen. "Sprotje stelt het echt goed. Ze is opgeknapt door de medicatie. Ze eet en is onvoorstelbaar lief, ondanks alles. Sprotje - de eigenaar wil niet instaan voor kosten zoals chippen en steriliseren - wordt ter adoptie aangeboden. We hopen voor Sprotje een nieuwe en goeie thuis te vinden."

Meer over dieren

human interest