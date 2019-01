Al 5 rechtszaken tegen luchtverkeersleider: staking afgewend maar onrust broedt Isolde Van Den Eynde Ken Standaert & Patrick Lefelon

00u00 0 Er lopen momenteel vier rechtszaken van luchtverkeersleiders tegen hun eigen werkgever, Skeyes. In een vijfde proces kreeg de werknemer gelijk en concludeerde de rechter dat het vroegere Belgocontrol een "struisvogelpolitiek" voert. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de veiligheid van het luchtverkeer.

Het belangrijke overleg tussen de vakbonden en de CEO van Skeyes is constructief verlopen: de verkeersleiders kregen de belofte dat hun aanvragen voor ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking - die tot nu toe niet correct behandeld werden - goedgekeurd zullen worden. Daarmee is een staking voorlopig van de baan. De onrust is echter nog niet voorbij: er lopen vier verschillende rechtszaken tegen het bedrijf, telkens aangespannen door één of meerdere personeelsleden. In een vijfde proces over het weigeren van loopbaanonderbreking kreeg een luchtverkeersleider gelijk van de arbeidsrechtbank. Die spreekt in zijn vonnis over "een obstructieve houding" en een attitude "van vertraging en geslof" van het vroegere Belgocontrol.

De problemen binnen Skeyes hebben ook gevolgen voor de veiligheid van het luchtverkeer boven heel België. Uit een intern document blijkt dat het bedrijf in 2017 toegaf dat 12 opeenvolgende werkdagen niet wenselijk zijn en een negatieve impact op de veiligheid kunnen hebben. Het nam zich daarom voor om niet meer dan 6 prestaties op een rij in te plannen. Op de uurroosters van het luchtverkeersleidingscentrum is daar niets van te merken: sommige verkeersleiders werken nog steeds 12 dagen aan één stuk. Bovendien is het enkele keren gebeurd dat zij zonder supervisor aan de slag moesten. Dat is de persoon die onder meer kan beslissen om het verkeer stil te leggen bij problemen. Skeyes wilde gisteren niet reageren.

