Al 425.000 oproepen naar federale corona-infolijn

02 juni 2020

11u12

Bron: Belga 0 De gratis infolijn van de federale overheid voor vragen rond het coronavirus heeft sinds 12 maart al 425.000 oproepen binnengekregen. Dat meldt Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum dinsdag.

De piek met meer dan 10.000 oproepen per dag situeert zich rond 16 maart, net na het ingaan van de beperkende maatregelen. Na elke veiligheidsraad waren er opflakkeringen.

De curves zijn intussen afgevlakt en de grote toevloed is afgenomen, maar afgelopen week waren er toch nog gemiddeld 3.300 oproepen per dag.



Van de oproepen waren 63 procent Nederlandstalig en 37 procent van Franstaligen. Momenteel zijn nog 80 operatoren actief. Op het hoogtepunt waren er dat tot 140 per dag.

Mensen met vragen kunnen dagelijks tussen 08.00 uur en 20.00 uur terecht op het nummer 0800/14689. De infolijn is ook per mail bereikbaar op info-coronavirus@health.fgov.be.

