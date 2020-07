Exclusief voor abonnees Al 405 dagen blijft de vraag: N-VA en/of PS? Carl Devos

04 juli 2020

08u33 0 Dit is de ergste regeringsvorming uit onze geschiedenis. Vandaag, 405 dagen na de verkiezingen, staan we minder ver dan tijdens de tot nu toe moeilijkste formatie uit onze geschiedenis, die na de verkiezingen van 2010. Toen ging formateur Di Rupo 337 dagen na de verkiezingen aan de slag, presenteerde hij op dag 386 een formateursnota van 100 bladzijden, waarover verschillende partijen kleur moesten bekennen: 402 dagen na de verkiezingen was de ploeg die de regering zou vormen bekend. Van dat alles is hier en nu nog geen sprake.

Deze formatie struikelt over veto’s en wantrouwen. De abortusstrijd tussen MR en CD&V, dien in elke formule samen zitten, maakte dat nog erger. Dat blijft hangen in de machteloze miniregering Wilmès, de enige regiekamer van de formatie. Dankzij een toverdrank van Egbert Lachaert, zowat de centrale orkestleider, werd de strijdbijl snel begaven. Maar niet zonder alweer een stevige scheut anti-politiek in de Dorpsstraat te gieten. Ondertussen kondigde premier Wilmès de voorbereiding van een relanceplan aan, het centrale onderwerp van de formatie. Het leek even alsof de premier, die doorgaans het initiatief schuwt, niet meer in de formatie geloofde. Maar ook dat, klinkt welbekend, berust op een misverstand. In de formatie komen die meer voor dan bij De Kampioenen.

