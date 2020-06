Al 400 Belgen proefkonijn voor potentieel coronavaccin IB

17 juni 2020

04u47

Bron: Belga 5 Al meer dan 400 vrijwilligers hebben zich gemeld om het potentiële coronavaccin van het Belgische farmabedrijf Janssen Pharmaceutica en moederbedrijf Johnson & Johnson te testen. Dat is erg veel in vergelijking met andere testen in deze vroege fase van een onderzoek, melden de kranten van Mediahuis vandaag.

Er zitten bovendien veel mensen bij die nooit eerder deelnamen aan een klinische studie. Midden juli zouden de eerste testen in ons land plaatsvinden. Dat is twee maanden vroeger dan gepland.

Ondanks de grote respons ­worden nog altijd vrijwilligers gezocht. "Er zullen er sowieso afvallen", zegt woordvoerder Tim De Kegel in de kranten.

Onderzocht

Testpersonen worden eerst onderzocht, om zeker te zijn dat ze gezond zijn. In totaal zullen in België ruim 500 proefpersonen ­worden betrokken bij de eerste fase van de studie. Ze krijgen tot 1.500 euro compensatie. Maar er zijn natuurlijk ook ­risico's aan verbonden. "De ­bekende bijwerkingen staan in het toestemmingsformulier, de onbekende worden behandeld", klinkt het.