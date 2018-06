Al 40 kilo ivoor ingezameld om te laten vernietigen in Zoo Antwerpen en Planckendael jv

18 juni 2018

17u45

Bron: belga 0 Bij de Zoo Antwerpen en Planckendael is de voorbije maand in totaal 40 kilogram ivoor ingeleverd, in navolging van een oproep van de FOD Volksgezondheid. Het gaat zowel om slagtanden als verwerkte producten zoals huiselijke voorwerpen en kunstwerkjes. De actie loopt nog tot en met 12 augustus.

De FOD Volksgezondheid deed in mei een oproep aan al wie thuis ivoren beeldjes, slagtanden of andere voorwerpen liggen heeft. De regels voor ivoor zijn de laatste jaren enorm veel strenger geworden en heel wat ivoor is illegaal geworden. Wie ivoor wil verkopen, heeft een CITES-certificaat nodig dat je alleen maar kan krijgen als je kan bewijzen dat het ivoor van voor 1984 afkomstig is, of ingevoerd werd voor 1990. Zonder certificaat riskeer je een boete of zelfs een celstraf.

Wie voor 13 augustus ivoor inlevert in de Zoo Antwerpen, Planckendael of Pairi Daiza, hoeft niet voor een sanctie te vrezen - zelfs niet bij grote hoeveelheden. De FOD Volksgezondheid wil vooral voorkomen dat het ivoor ooit nog op de markt zou komen. Al het ingezamelde ivoor zal na afloop van de campagne vernietigd worden.

Ivoor is vooral controversieel omdat er jaarlijks duizenden olifanten - illegaal - voor worden afgeslacht.