Al 4.286 kinderen met tweede adres ingeschreven in rijksregister

04 april 2018

16u28

Bron: Belga 1 Gescheiden ouders hebben al voor 4.286 kinderen in het rijksregister vermeld dat het kind buiten de hoofdverblijfplaats ook tijdelijk op het adres van de andere ouder verblijft. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een schriftelijke vraag van Goedele Uyttersprot (N-VA). De mogelijkheid bestaat sinds 5 februari 2016.

Overeenkomstig de wet van 19 juli 1991 kan een natuurlijk persoon slechts op één adres ingeschreven worden. Met het KB dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd op 5 februari 2016 werd de mogelijkheid gecreëerd om voor een niet-ontvoogd minderjarig kind te laten inschrijven dat het af en toe of de helft van de tijd op een andere plaats verblijft dan de hoofdverblijfplaats. Deze info wordt opgenomen in het Rijksregister en is uitsluitend bedoeld om hierover de betrokken gemeentelijke overheid te informeren.

"In geval van veiligheidsproblemen, bijvoorbeeld, is het kind op die manier localiseerbaar, net zoals zijn twee ouders. In de praktijk en in geval van problemen zal het echter nodig zijn om contact op te nemen met beide ouders om te weten wie het kind thans huisvesting verleent", aldus Jambon. In haar vraagstelling wees Uyttersprot ook op het feit dat op die manier kinderen die niet in de gemeente gedomicilieerd zijn maar er regelmatig verblijven eenzelfde vermindering op sport-, cultuur- of jeugdevenementen kunnen krijgen als kinderen die er wel gedomicilieerd zijn.