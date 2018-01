Al 39 klachten over "seksistische" affiche Star Casino, reclamewaakhond wil hem weg FT

17u06 2 RV De affiche hing in de Brusselse metrostations en aan tramhaltes, maar moest binnen de 24 uur weer worden weggehaald. Dat had MIVB beslist nadat het klachten ontvangen had van pendelaars. Star Casino moet haar recente reclamecampagne aanpassen of stopzetten. Dat zegt de Belgische reclamewaakhond JEP (Jury voor Ethische Praktijken). Het kreeg al 39 klachten binnen.

Op de affiche van het grootste online casino van ons land prijkt een naakte dame die op haar rug tussen de bankbiljetten ligt. Enkel haar schaamstreek en borsten zijn bedekt met geldbriefjes. Onderaan het onderschrift: "Het gevoel van winnen", in het Frans "La sensation de gagner".

De reclamecampagne was de twitterende Belg niet ontgaan, velen kloegen dat de poster te seksistisch was. Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapte mee in dat verhaal en besliste alle posters in haar metrostations en tramhaltes te verwijderen. Het ging om een duizendtal exemplaren. De woordvoerster gaf toe dat er iets misgelopen was met de communicatie en dat de posters nooit opgehangen hadden mogen worden.

Provocatie

Intussen zijn bij de JEP, het onafhankelijke orgaan van de Belgische reclamesector, al 39 klachten binnengekomen. Zo valt te lezen op de website. Velen zien de link niet tussen een naakte vrouw en het product dat Star Casino verkoopt. Anderen melden dat ze het beeld bijna pornografisch vinden en zien het als pure provocatie. "Star Casino wéét dat ze ongestraft met dit soort beelden weg komen." De poster is ook denigrerend voor de vrouw, klinkt het nog. En waarom is de gokreclame enkel maar op mannen gericht?

De JEP is van mening dat de reclame "de vrouw instrumentaliseert als lokmiddel in verband met winst" en stelt ook dat het uitgedragen beeld "denigrerend is voor de vrouw zelf en dat het haar menselijke waardigheid aantast". Ze stellen Star Casino nu voor om volgende reclamecampagnes altijd eerst met hen af te toetsen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Star Casino op de vingers wordt getikt. Eerder was er al de affiche met Temptation-verleidster Pommeline (in rood badpak) en een jaar eerder die met Lesley-Ann Poppe.