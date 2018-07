Al 30 ton drugs onderschept in haven van Antwerpen Redactie

05 juli 2018

09u14

Bron: Belga 0 In de haven van Antwerpen heeft de douane de afgelopen zes maanden 21,7 ton cocaïne onderschept. In het hele jaar 2017 werd er 39 ton cocaïne in beslag genomen, een absoluut wereldrecord. De kans is reëel dat dat record dit jaar zal worden gebroken, schrijven de Mediahuis-kranten. De eerste zes maanden van dit jaar is in totaal al 30 ton drugs onderschept.

De cocaïnesmokkel in de haven is al enkele jaren aan het 'boomen', maar dit jaar stellen de douane- en politiediensten vast dat ook de heroïnesmokkel explosief is gestegen. Uit cijfers die Francis Adyns, Adviseur-generaal en woordvoerder van de Douane heeft vrijgegeven, blijkt dat er dit jaar al meer dan 3,5 ton heroïne werd ontdekt in de haven. In heel 2017 ging het om 'slechts' 1,1 ton.

Ook de hoeveelheid cannabisproducten, zoals hasj en weed, die in de haven wordt gepakt zit in de lift. In de eerste helft van dit jaar werd er ruim 4 ton cannabis onderschept. Dat is bijna zeven keer zoveel als in heel 2017, toen 563 kg hasj en 27 kg weed werd onderschept.

In februari dit jaar stelde de federale regering het Stroomplan voor. Dat heeft als doel de drugsproblematiek in en rond de haven van Antwerpen en de daaraan verbonden criminaliteit aan te pakken.

Havenprocureur

Het plan bestaat uit de oprichting van een taskforce van op termijn zowat 80 medewerkers van de Antwerpse lokale politie, de federale gerechtelijke politie en fiscale en sociale inspectiediensten die samen onder één dak opereren.

Het havengebied krijgt ook een eigen havenprocureur die zowel op Antwerps als op Oost-Vlaams grondgebied bevoegd is. Daarnaast worden risicoprofielen zoals havenarbeiders beter gescreend, en worden meer akkoorden met buitenlandse diensten gesloten. Daarbij gaat het zowel om de bronlanden als landen waar het malafide geld naartoe stroomt.

Een ander onderdeel uit het plan is de versterking van de douane en modernere scanners voor de ondersteunende diensten om drugspartijen in containers op te sporen. De boetes voor operatoren die voor controle geselecteerde containers niet bij de douane aanbieden, worden opgetrokken en hardleerse operatoren kunnen daarvoor gedagvaard worden.