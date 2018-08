Al 3.142 deelnemers halen eindstreep Dodentocht: sommige wandelaars bezondigen zich aan spoorlopen JM

11 augustus 2018

08u15

Bron: Belga 70 De Dodentocht in Bornem maakt zich op voor zijn finale. Van de 12.000 deelnemers zijn reeds 3.142 mensen aangekomen, meer dan 2.700 mensen zijn nog onderweg. Officieel zijn er 1.677 opgevers maar dat aantal ligt in realiteit hoger aangezien niet iedereen een opgave aan de organisatie meldt. Enkele van de wandelaars bezondigden zich ook aan spoorlopen. Dat blijkt uit beelden die genomen werden aan een spooroverweg.

Voorlopig ligt het aantal officiële opgevers lager dan andere jaren. "Er zijn nog meer dan 2.700 mensen onderweg, zij passeerden recent nog een controlepost en zijn dus zeker nog aan het stappen", zegt Thomas D'Hondt van de organisatie. "Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die ons niet melden dat ze ergens langs het parcours zijn gestopt, waardoor wij de officiële cijfers pas kennen aan het eind van de dag."

Om 6.45 uur vanochtend stond al een twintigtal deelnemers van de Dodentocht aan de finish te wachten. Omdat de Dodentocht geen echte wedstrijd is, ging de finish pas rond 7 uur open. Rond 7.30 uur hadden al zo'n 35 mensen de tocht tot een goed einde gebracht.

Op foto's aan een spooroverweg is te zien hoe verscheidene wandelaars ongestoord een spoorwegovergang oversteken terwijl het licht op rood staat. Dat is nochtans levensgevaarlijk en daar staan zware boetes op. (lees hieronder verder)

De beelden werden genomen tussen 7 en 8 vanmorgen, ter hoogte van kilometer 61, op het kruispunt van Vierhuizen en de Kerkhofstraat in Buggenhout. De wandelaars trokken zich niets aan van de gesloten spoorwegovergang, hoewel er vrijwel elke tien minuten een trein passeert. Pas rond 8 uur kwam er een seingever van de organisatie aan de overweg staan om wandelaars tegen te houden, maar toen waren er al honderden gepasseerd.

Badge foutief ingescand

Bij de start werden 11.746 mensen geregistreerd, iets minder dan de 13.000 die zich hadden ingeschreven. "Het kan zijn dat dat er uiteindelijk iets meer zijn omdat hun badge niet correct werd gescand. De juiste cijfers zullen we pas aan de finish kennen", legt woordvoerder Thomas D'Hondt uit. "Maar we hebben altijd mensen die zich inschrijven en uiteindelijk niet komen opdagen. We kunnen stellen dat een kleine 12.000 mensen uiteindelijk zijn gestart."

Van die 12.000 zijn er inmiddels 1.677 die er de brui aan gaven, een cijfer dat lager uitvalt dan andere jaren. "Bij de eerste twee controleposten was het aantal opgevers hoger dan anders maar dat kwam door de regen", zegt D'Hondt. "Daarna is het gestopt met regenen en sindsdien liggen de aantallen van opgevers lager."

Weinig BV's

Tijdens deze editie stappen niet heel veel bekende mensen mee. VRT-gezicht Ruben Van Gucht liep de 100 kilometer en finishte vanochtend om 8u30, QMusic-presentator Sam De Bruyn is nog onderweg en legde rond 17.00 uur al 88 kilometer af.

Het Rode Kruis deed om 17.00 uur al 990 verzorgingen, vier mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht voor verdere verzorging. "Nog steeds zijn blaren en spierpijnen de meest voorkomende klachten. Heel wat mensen die we verzorgd hebben, zetten nadien ook hun weg verder", zegt Aurélie Hombroukx van Rode Kruis Vlaanderen.

De deelnemers moeten vanavond voor 21.30 uur over de finish wandelen, anders krijgen ze geen deelnemersdiploma.

Door het aantal deelnemers te beperken tot 13.000 trok de Dodentocht dit jaar meer getrainde mensen. "We merken dat er meer anciens hebben ingeschreven, we hebben echt veel vaste mensen dit jaar", zegt D'Hondt. "De meeste deelnemers zijn Belgen, daarnaast een 2.000-tal Duitsers en ook heel wat Nederlanders. Vorige jaren waren er veel meer groepen uit andere landen dan dit jaar."