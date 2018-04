Al 26 tips over zinloos geweld tijdens concert Dimitri Vegas en Like Mike Rob Van herck

25 april 2018

16u45

Bron: VTM Nieuws 3 Na de eerste uitzending van het opsporingsprogramma 'Faroek Live' heeft het gerecht al 26 tips binnengekregen. In de uitzending deed de politie een oproep naar getuigen van een vechtpartij tijdens een concert van Dimitri Vegas en Like Mike in het Sportpaleis afgelopen december.

De cel Opsporingen heeft tien bruikbare telefoons en zestien e-mails ontvangen, met daarin beeldmateriaal van mogelijke verdachten. "We zijn heel tevreden met het resultaat. Blijkbaar heeft de live-uitzending boost gegeven om veel en goed te reageren", zegt woordvoerder van de federale politie Peter De Waele.

Wat gebeurde er?

Afgelopen december traden dj's Dimitri Vegas en Like Mike op in het Sportpaleis. Tijdens dat concert werd een jongen in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Vier maanden later kan hij nog altijd niet gaan werken. In Faroek Live deed het dj-duo een oproep naar getuigen van dit zinloos geweld bij hun fans.