Al 26 klachten tegen ‘nep-BV’s’ die rekening van nietsvermoedende slachtoffers plunderen EVH

13 maart 2019

19u03

Bron: VTM NIEUWS 0 26 mensen hebben al een klacht ingediend bij de economische inspectie in de zaak van de valse advertenties. Daarin werden BV’s misbruikt om mensen dure cosmetica aan te smeren. Ze hadden niksvermoedend hun bankgegevens doorgegeven, en daarna is hun rekening geplunderd.

De slachtoffers kregen op hun Facebookpagina een artikel over bijvoorbeeld An Lemmens dat ze zou zijn ontslagen bij The Voice. Als je de pagina opent kom je terecht op een advertentiesite waar de BV schoonheidsproducten aanprijst. De advertentie ziet er geloofwaardig uit en de slachtoffers trappen erin.

Het lijkt alsof je de producten gratis mag uitproberen maar nadien blijkt dat je toch moet betalen.

Bij de economische inspectie zijn al 26 klachten binnengekomen. De inspectie is de zaak aan het onderzoeken. Het gaat om een buitenlandse firma, maar meer willen ze er voorlopig niet over kwijt. Ze roepen wel op wie klachten heeft omdat te melden. Je kan dat doen bij de politie of bij de FOD Economie, de kans is klein dat je als slachtoffer geld terugziet.