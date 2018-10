Al 25.000 lezers krijgen elke dag de HLN Avondkrant Redactie

23 oktober 2018

10u23 0 De HLN Avondkrant is een succes: al 25.000 lezers ontvangen ze elke dag. De nieuwsbrief -die we een half jaar geleden begonnen- vat de belangrijkste verhalen, feiten en emoties van de dag voor je samen. Alles wat je nodig hebt om na een drukke dag op enkele minuten tijd helemaal mee te zijn. En met veel links naar artikels die je helder uitleggen wat die nieuwsverhalen voor jou persoonlijk kunnen betekenen.

Maar de HLN Avondkrant is ook:

• Vanavond kijken: onze selectie uit het enorme aanbod van TV-programma’s, series en films. Met ook veel aandacht voor wat je online, op Netflix of Prime kan kijken.

• Slim leven: artikels die je heel praktisch gidsen. Of het nu gaat over de beste laptops, recepten of yoga-apps

• Dag op dag: een vooruitblik naar morgen. En wat die dag in de geschiedenis bijzonder maakt

• En uiteraard het weer: de uitgebreide weersvoorspelling van Jill Peeters

De HLN Avondkrant nieuwsbrief is gratis en bevat heel wat HLN+ artikels. Dat zijn artikels die je enkel als abonnee kan lezen. Stukken die je nergens anders vindt, en waar de redactie extra veel tijd in steekt. Omdat ze exclusief zijn, omdat ze je haarfijn de achtergrond bij nieuws uitleggen, of omdat ze je heel praktisch gidsen. Je hoeft ons daar trouwens niet voor op ons woord te geloven: de eerste maand kan je alles helemaal gratis uitproberen.

Veel leesplezier!

Dimitri Antonissen

Hoofdredacteur

HLN / Het Laatste Nieuws