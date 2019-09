Al 200 oproepen naar noodnummer van Buitenlandse Zaken voor Thomas Cook-reizigers SPK

24 september 2019

14u33

Bron: Eigen berichtgeving 1 Volgens Thomas Cook verblijven er vandaag nog een kleine 13.000 Belgische klanten in het buitenland, vooral op bestemmingen rond de Middellandse Zee en de Canarische eilanden. Buitenlandse Zaken opende naar aanleiding van het faillissement van de reisgroep een noodnummer om Belgen die in het buitenland problemen ondervinden, bij te staan. Er kwamen intussen al zeker 200 oproepen binnen.

Onder de Belgen in het buitenland bevinden zich ongeveer 200 reizigers die vanochtend niet vanuit Tunesië konden terugkeren omdat Brussels Airlines twee ‘Thomas Cook’-vluchten schrapte. Een 600-tal reizigers kan vandaag wél terugkeren, met een van de negen retourvluchten van Brussels Airlines waarop ook niet-Thomas Cook-passagiers zaten. De 573 klanten die gisteren naar diezelfde negen bestemmingen zouden worden gebracht, zagen hun reis geannuleerd.

“Het 200-tal oproepen dat gisteravond al binnenliep, komt overwegend uit Tunesië en Griekenland. Maar ook in Egypte, Marokko en Spanje kampen heel wat reizigers met bezorgdheden”, zegt Nadia Benini van Buitenlandse Zaken. “De meeste vragen hebben betrekking tot de terugvlucht, of hoe het hotelverblijf kan worden gegarandeerd. We trachten iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Het Garantiefonds staat in voor het aanbieden van de uiteindelijke oplossing.”



Wie op zijn bestemming problemen ondervindt met de hotelier of een andere leverancier, kan het crisiscentrum van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken contacteren via +32 2 501 40 00.