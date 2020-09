Al 2,3 miljoen aanvragen voor gratis treintickets (en actie loopt nog een week) Koen Van De Sype

23 september 2020

12u38 10 Er zijn in drie weken tijd al 2,3 miljoen aanvragen binnengelopen voor de gratis twaalfrittenkaart Hello Belgium Railpass. Dat zegt de NMBS aan onze redactie.

Omgerekend gaat het om bijna 28 miljoen gratis ritten die de gebruikers zullen kunnen opnemen van oktober tot maart 2021. Is de NMBS daar klaar voor? “Zeker, er zijn dan ook enkele voorwaarden aan de railpas verbonden zodat alles veilig kan verlopen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Je kan sowieso maar twee enkele ritten per maand opnemen en de kaart is op naam. Je kan de pas ook niet gebruiken vóór 9 uur, in de spits, als het al drukker is op onze treinen. We vragen iedereen ook om alle veiligheidsmaatregelen te respecteren en mondmaskers te dragen.”

MoveSafe-app

De NMBS hoopt ook dat haar nieuwe MoveSafe-app gebruikt zal worden, waarop je kan checken hoe druk het op de trein is. “We hebben 550 stations in België, laten we de railpas gebruiken om er het hele land mee te ontdekken en niet allemaal naar dezelfde bestemming sporen.”





De actie loopt nog tot 30 september. Tot dan kan je een gratis twaalfrittenkaart aanvragen op een speciale site. “Je moet 12 jaar of ouder zijn”, klinkt het nog. “Maar ook kinderen die 12 jaar worden in de periode van zes maanden waarin de pas geldig is, kunnen een aanvraag doen.”

De gratis treinpas is een initiatief van de Belgische regering. De maatregel moet de toeristische sector in ons land tijdens de coronacrisis een steuntje in de rug geven.

