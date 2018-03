Al 19 landen zetten Russische diplomaten buiten. Volgt Michel vandaag? Isolde Van Den Eynde

27 maart 2018

05u40 0 Al negentien landen zetten Russische diplomaten aan de deur, uit protest tegen de vergiftiging van de voormalige spion Skripal. Doet voorlopig niet mee: België. Vandaag bespreekt premier Charles Michel de kwestie wel met zijn topministers.

Veertien lidstaten van de Europese Unie, Oekraïne, Albanië, de Verenigde Staten, Canada en deze nacht ook Australië. Allemaal nemen ze initiatief om Russische diplomaten uit te wijzen. Groot-Brittannië nam de maatregel als eerste en stuurde er 23 de laan uit. Want volgens premier Theresa May kan het niet anders dan dat Rusland achter de aanval met zenuwgif op ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter zit, begin deze maand in het Engelse Salisbury. Moskou reageerde prompt door evenveel Britse diplomaten de deur te wijzen.

Op de Europese Raad werd er vorig weekend al gediscussieerd over een reactie, maar het uitzetten van Russische attachés bij de EU botste toen op een njet van onze premier, Charles Michel (MR). De meeste van die diplomaten zijn in Brussel geaccrediteerd, waardoor ons land de verantwoordelijkheid zou krijgen om hen uit te wijzen. België dringt aan op een gecoördineerde aanpak, maar die blijft uit.

Maar intussen nemen tal van (Europese) landen dus wel zélf maatregelen. Premier Michel doet voorlopig niet mee. Hij wil de communicatiekanalen met Moskou openhouden. Eind januari reisde hij nog naar de Russische hoofdstad om de dialoog met president Poetin weer op gang te brengen. Al is het niet uitgesloten dat België alsnog ingrijpt. Vandaag legt de eerste minister het dossier op de tafel van het kernkabinet. Experts vinden de Belgische terughoudendheid alvast geen slechte strategie.