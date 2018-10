Al 155 gecontroleerde everzwijnen besmet met varkenspest kv

30 oktober 2018

17u54

Bron: Belga 0 Bij in totaal 155 gecontroleerde everzwijnen is, sedert de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in september in het zuiden van de provincie Luxemburg, het virus vastgesteld. Dat heeft het kabinet van de Waalse minister van Landbouw, Natuur en Bossen René Collin, vandaag meegedeeld.

De cijfers volgen op een nieuwe stand van zaken van analyses uitgevoerd door het Waalse Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage.





Om de uitbraak van de varkenspest in bedwang te houden werden in drie onderscheiden gebieden sperzones met een totale perimeter van 63.000 hectare ingesteld.





In dat gebied werden 237 everzwijnen aangetroffen, waarvan er dus 153 positief op het virus testten.



