Al 15 getuigen verhoord na dodelijke studentendoop van Reuzegom Nathalie Dyck

09 december 2018

20u57

Bron: VTM Nieuws 0 In het onderzoek naar de studentendoop met dodelijke afloop zijn ondertussen al vijftien getuigen verhoord. Dat meldt VTM Nieuws. Alle ondervragingen gebeuren bij de politie in Herentals. Er is nog niemand in verdenking gesteld.

Wie heeft iets gezien? Wie heeft wat gedaan? Op die vragen zoekt de politie een antwoord in het onderzoek naar de dood van Sanda D. uit Edegem. De 20-jarige man belandde vorige week in coma nadat de doop van zijn studentenclub Reuzegom in Vorselaar helemaal uit de hand liep. Vrijdag overleed Sanda in het UZA.

Intussen raken meer details bekend over de doop. Zo moesten de schachten levende visjes doorslikken en in een koude beek zitten. Daarna moesten visolie drinken om de visjes weer uit te braken. Maar het slachtoffer had daarvoor al te veel gedronken. Twee andere schachten die ook onwel werden, zijn ondertussen aan de beterhand. De wetsdokter heeft deze namiddag een autopsie uitgevoerd op het lichaam van Sanda D. om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.

