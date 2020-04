Al 130 huisartsen gebruiken CM-videoconsultatiedienst kv

24 april 2020

18u32

Bron: Belga 0 Honderddertig huisartsen hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de dienst 'Zorg op Afstand' van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Via deze gratis videoconsultatiedienst kunnen huisartsen op een veilige manier consultaties houden en attesten doorsturen.

De dienst werd op 1 april gestart. Videoconsultaties zijn beter dan telefonische consultaties, omdat de arts zo een nog juistere inschatting kan maken van de situatie van de patiënt. De CM had een proefproject voorzien met de nieuwe dienstverlening. Door de coronacrisis stelde het gezondheidsfonds de tool vervroegd en gratis ter beschikking van huisartsen.

Vooral in de eerste twee weken na de lancering, op het hoogtepunt van de coronacrisis, werd de dienst vaak gebruikt. Er waren ook al aanvragen vanuit andere beroepsgroepen, zoals specialisten en vroedkundigen, aldus CM-persverantwoordelijke Dieter Herregodts. "De eerste resultaten tonen aan dat er zeker een nood is aan een dergelijke dienstverlening. Dat zal ook na de coronacrisis ongetwijfeld het geval blijven", zegt Herregodts.



CM zal de toepassing later evalueren en bekijken op welke manier de dienst kan verbeterd worden en verder kan aangeboden worden.