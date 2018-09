Al 13 landen schorten gedeeltelijk invoer Belgisch varkensvlees op wegens Afrikaanse varkenspest

TTR

20 september 2018

14u32

Bron: Belga

0

Al dertien landen buiten de Europese Unie hebben -minstens gedeeltelijk- de invoer van Belgisch varkensvlees opgeschort. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag. Reden is de ontdekking van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in Etalle, in de provincie Luxemburg.