Al 120 tips over "man van de Bende van Nijvel” BJM

17 juni 2020

12u36 30 In het onderzoek naar de Bende van Nijvel heeft de federale politie op amper één dag tijd al 120 tips gekregen over de mysterieuze man met zijn geweer. De politie liet gisterochtend een foto uit het dossier op de wereld, in de hoop dat iemand hen zou kunnen zeggen wie op de foto staat.



“Intussen staat de teller al op 120 stuks”, zegt de federale politie. “Die tips zullen nu allemaal worden onderzocht. We weten dus wat doen.” Over de aard van de tips wil de politie niets kwijt. “Dat maakt deel uit van het onderzoek.” Het is dus niet duidelijk of een welbepaalde naam meer dan één keer werd genoemd. De korrelige foto toont een man met een zeldzaam Italiaans geweer, poserend in een beukenbos. De politie wil graag een naam op hem plakken omdat een tipgever 34 jaar geleden zei dat de persoon erg belangrijk kan zijn voor het onderzoek.

