Al 104 everzwijnen testten positief op Afrikaanse varkenspest

19 oktober 2018

18u15

Al 104 everzwijnen testten positief op het virus van de Afrikaanse varkenspest, sinds het vorige maand in het zuiden van de provincie Luxemburg ontdekt werd. Dat werd vernomen bij het kabinet van de Waalse minister van Landbouw, Natuur en Bos, René Collin.

Vorige week maakte de veiligheidsperimeter van 63.000 hectare die werd gedefinieerd door de Europese Commissie plaats voor drie afzonderlijke zones - een kernzone, een bufferzone en een observatiezone - waarin actief gezocht wordt naar de karkassen van everzwijnen. In totaal werden al 168 dode everzwijnen gevonden in het gebied van 63.000 hectare. De 104 positieve gevallen bevinden zich allemaal in de kernzone, volgens het kabinet van de minister.

Na de opkomst van het virus van de Afrikaanse varkenspest werd een centrum opgericht in Virton, waar een autopsie en onderzoek kan gebeuren van de karkassen van de everzwijnen. De stalen worden daarna naar een gespecialiseerd laboratorium gestuurd.