Al 100 miljoen te veel terugbetaald aan te dure medische hulpmiddelen Jeroen Bossaert

05u00 0 ANP XTRA Een stethoscoop op een briefje van vijftig euro. Onze overheid betaalt zich al jaren blauw aan de terugbetaling van medische producten die elders opvallend goedkoper zijn. Zo worden enkelbraces en rolstoelen in België tot drie keer duurder verkocht dan in het buitenland. Dat kostte de schatkist al minstens 100 miljoen euro.

Er gebeurt iets vreemds met bepaalde medische producten als ze ons land binnenkomen. Een rolstoel die u in Spanje voor 335 euro kan kopen, blijkt hier plots 724 euro te kosten. En een enkelbrace die online voor 59 euro wordt verkocht, kost in een Belgische speciaalzaak 183 euro. U als patiënt betaalt voor dergelijke producten amper iets, maar de rest van de rekening valt in de bus van de overheid. Lees: in die van de belastingbetaler. En die krijgt verdacht hoge sommen aangerekend.

Oude prijslijsten

Uit onderzoek van uw krant blijkt dat de commissie die binnen het Riziv de prijzen bepaalt zich in veel gevallen baseert op lijsten die dateren van 1992. Sindsdien zijn de prijzen wereldwijd drastisch gedaald, behalve in België. Opvallend: onze overheid weet dat al sinds 2007. Toen beschreef het Nationaal Kenniscentrum in een rapport hoe sommige producten systematisch duurder zijn dan in onze buurlanden. Tien jaar later blijkt er weinig veranderd.

Belangenverstrengeling?

Een prof die meewerkte aan de studie heeft zijn bedenkingen over de Riziv-commissie. Die bestaat enerzijds uit de beroepsvereniging van bandagisten en apothekers en anderzijds uit de ziekenfondsen. "Je kan je vragen stellen bij hun belangen." De bandagisten ontkennen dat ze een oneerlijke prijszetting hanteren en zeggen samen met minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) sinds 2014 aan een nieuw prijzensysteem te werken.

Ondertussen ging volgens onze berekeningen wel al meer dan 100 miljoen euro verloren.

Waarom gaat de commissie die de prijzen van medische hulpmiddelen moet vastleggen zo tergend traag te werk? En hoe reageert verantwoordelijke minister Maggie De Block? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!