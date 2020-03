Al 100.000 mondmaskers toegekomen, nog vijf miljoen onderweg avh hla

19 maart 2020

19u55

Bron: Belga 246 Vanavond is op de luchthaven van Luik een lading van 100.000 FFP2-maskers aangekomen. Zo meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De lading was oorspronkelijk bedoeld voor Italië, maar dat land had intussen via andere weg maskers bekomen en daardoor kon België ze van de Chinese producent overkopen. Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset worden vannacht rond 1.00 uur nog eens 5 miljoen mondmaskers verwacht. Dat meldt de Civiele Bescherming.

De FOD Volksgezondheid zal meteen beginnen aan de verdeling en de distributie op het terrein. Voor de distributie kan de FOD rekenen op de steun van Defensie, Civiele Bescherming, de provincies en gemeenten en de brandweer, aldus de minister in een mededeling.

“Dit is zeer goed nieuws. Heel Europa is momenteel op zoek naar mondmaskers, waardoor het enorm moeilijk is er te verkrijgen. Er zijn enkele grotere ladingen op komst, maar met deze maskers kunnen we de meest acute noden bij onze zorgverleners op het terrein al beantwoorden”, reageert Maggie De Block op de komst van de eerste lading.

Ook de vijf miljoen mondmaskers die vannacht aankomen, zullen meteen worden verdeeld “volgens de behoeften van de verschillende provincies”, verklaart Joëlle Brouillard van de Civiele Bescherming. “Het materiaal wordt in voertuigen van de Civiele Bescherming overgebracht naar de kazerne Majoor Housiau in Peutie, waar het rond 4 of 5 uur moet aankomen.”