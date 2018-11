Al 10.000 geïnteresseerden voor gele hesjes-oproep op Facebook om Wetstraat te blokkeren jv

26 november 2018

09u23

Bron: Facebook, belga 0 Als protest tegen de hoge brandstofprijzen roept Dutch Nation via Facebook sinds vorige maandag op om aanstaande vrijdag de Wetstraat in Brussel te blokkeren. Zo’n tienduizend mensen tonen inmiddels interesse voor dat event. 1.300 beweren ook effectief eraan te zullen deelnemen. Dutch Nation stuurt aan op vreedzaam protest om “de veiligheid van anderen te garanderen”.

“Laat ons allemaal samen de Wetstraat blokkeren, want dat is wat de regering op dit moment met u aan het doen is door de hoge brandstofprijzen”, klinkt het sinds vorige maandag op Facebook. De oproep bleek al snel een succes. Daarom werd besloten om op verschillende plaatsen in Vlaanderen en in Brussel te gaan demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen. Geïnteresseerden kunnen daartoe ook zelf initiatieven nemen, meldde Dutch Nation donderdag. Het doel is gemeenschappelijk: protest tegen de hoge brandstofprijzen. Ook de herkenbaarheid is dezelfde: het dragen van fluo hesjes.

De gele hesjes-beweging lijkt dus over te slaan naar Vlaanderen. Een andere besloten Facebookgroep, met meer dan 5.000 leden, wil vandaag al in Genk en morgen in Hasselt actie voeren. “Vreedzaam”, zegt oprichter Marko Kleijn in Het Belang van Limburg. “Wij willen de burger niet treffen, wel de politici.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) volgt de signalen dat het protest zou overwaaien naar Vlaanderen goed op. “We zien hier en daar berichten opduiken op sociale media, maar op het terrein zijn er nog geen indicaties dat het ook al gebeurt”, zegt hij.