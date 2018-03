Al 1.769 doden en griep houdt nog zeker twee weken aan: "Achterhalen of nieuwe variant in ons land is" Experts onderzoeken of nieuwe griepvariant tot in België is geraakt. "Influenzavirussen kunnen seks hebben, zoals mensen" Ingrid De Vos

30 maart 2018

06u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dit griepseizoen waren er in ons land al 1.769 méér overlijdens dan statistisch verwacht. "Op zich is dat een matige oversterfte, maar we hebben nog maar een half beeld van de winterse mortaliteit. We verwachten dat de tol verder zal oplopen. Zelfs de piek van de epidemie is immers nog niet verrekend in onze cijfers. Bovendien zien we ook oversterfte bij jonge mensen", zegt epidemioloog Nathalie Bossuyt.

Klassiek zijn het hoogbejaarden die bezwijken aan complicaties van griep. Maar dit jaar zagen de experts van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) in de week van 26 februari tot 4 maart een oversterfte in àlle leeftijdsgroepen. Nathalie Bossuyt: "Er waren die week zowat 2.900 overlijdens in ons land, 643 meer dan statistisch verwacht. 95 personen waren jonger dan 65 jaar, bij de 65- tot 84-jarigen waren er 231 meer overlijdens dan normaal. Bij de personen van 85+ was er een oversterfte van 317. Ook merkwaardig. De griep zat op dat moment nog niet bij de bejaarden, maar woedde volop onder de jonge mensen."

Pas in de week van 5 tot 11 maart heeft de griepepidemie dit jaar zijn piek bereikt. "Maar de berekening van de oversterfte gebeurde op basis van gegevens tot en met 4 maart. Pas na de paasvakantie zullen we weten hoe groot de winterse mortaliteit was dit jaar. Ter vergelijking: in 2016-2017 waren er ruim 3.300 meer sterfgevallen dan verwacht", zegt Bossuyt nog.

De griepepidemie houdt dit jaar buitengewoon lang aan. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", zegt Steven Van Gucht, viroloog bij het WIV. "Een gemiddeld griepseizoen duurt 8 of negen weken. Nu zitten we aan week 13. Op basis van de curve denk ik dat we zeker nog twee weken hebben te gaan."

De experts van het WIV trachten ook te achterhalen of een nieuwe variant van het griepvirus die in Nederland is opgedoken, tot bij ons is geraakt. Van Gucht: "In een huisartsenpraktijk is vastgesteld dat een peuter van 19 maanden een mengeling had van de twee klassieke griepvirussen. De H1N1 (een nazaat van de Mexicaanse griep) en de H3N2 hebben zich vermengd tot H1N2. Het is niet duidelijk of dit kind de nieuwe variant heeft doorgekregen van iemand anders. Feit is dat iemand tegelijkertijd geïnfecteerd is geweest met twee influenzavirussen. Als die virussen in dezelfde cellen zitten, kunnen ze net als mensen seks hebben en een nakomeling krijgen. We onderzoeken nu het volledige genoom sequence van een selectie stalen om na te gaan of die nieuwe stam ook bij ons heeft gewoed."