Al 1.600 Belgen sluiten zich aan bij protest tegen strenge regels: “Ik haal mama weg uit rusthuis”

De schrijnende getuigenissen van Vlamingen die hun ouders of grootouders zien wegkwijnen in een woonzorgcentrum , maandag in deze krant, lijken één en ander in stroomversnelling te brengen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) laat de bezoekregelingen in de rusthuizen evalueren. “Ook ik krijg signalen dat men soms nogal streng is.”