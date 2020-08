Exclusief voor abonnees

Al 1.600 Belgen sluiten zich aan bij protest tegen strenge regels: “Ik haal mama weg uit rusthuis”

Luc Beernaert

26 augustus 2020

05u00

De schrijnende getuigenissen van Vlamingen die hun ouders of grootouders zien wegkwijnen in een woonzorgcentrum, maandag in deze krant, lijken één en ander in stroomversnelling te brengen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) laat de bezoekregelingen in de rusthuizen evalueren. “Ook ik krijg signalen dat men soms nogal streng is.”