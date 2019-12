Al 1.200 meldingen over seksistische uitspraken Jeff Hoeyberghs ADN

12 december 2019

17u09

Bron: Belga 1 Op een dag tijd heeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) meer dan 1.200 meldingen ontvangen over de seksistische uitspraken van Jeff Hoeyberghs op een lezing van de conservatieve studentenvereniging KVHV. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) vandaag in de Kamer verklaard.

De voorbije dagen deden de beelden van Hoeyberghs’ lezing van vorige week heel wat stof opwaaien. Hij maakte opmerkingen als “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”.

Muylle zei de "extreem seksistische en wansmakelijke" uitspraken ten sterkste af te keuren. "Het feit dat giftige vrouwenhaat wordt verspreid op een universiteit, is heel erg", aldus de minister.



Ze bevestigde ook dat het IGVM van plan is zich burgerlijke partij te stellen tegen de bekende plastische chirurg. Het Instituut trekt naar de rechtbank, met de vraag om te onderzoeken of Hoeyberghs met zijn uitspraken de Gender- en Seksismewet schond. “De uitspraken van Jeff Hoeyberghs zetten aan tot discriminatie en haat jegens vrouwen. Daarom is het de opdracht van het Instituut om in te grijpen”, zei adjunct-directeur Liesbet Stevens daar gisteren over.

Bekijk ook: Dit zijn de seksistische uitspraken van Jeff Hoeyberghs

Hoeyberghs reageert: “Kijk schat, de realiteit is niet lief”