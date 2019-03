Akkoord rond overdracht privégegevens van kinderen van de kolonie met Belgische vader en Congolese moeder AW

15 maart 2019

11u41

Bron: Belga 0 Er is een akkoord bereikt over de overdracht van de persoonlijke gegevens van de Belgische metiskinderen - met een Belgische vader en zwarte moeder - van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) naar het Algemeen Rijksarchief. Dat meldt minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès (MR). De vereniging Metis van België (AMB-MVB) reageert tevreden. “Dit is een nieuwe stap in de erkenning door België van zijn metiskinderen die tijdens de koloniale periode zijn geboren”, luidt het.

De metiskinderen werden indertijd geboren in de Belgische kolonies uit een blanke vader en zwarte moeder. Over hun lot werden lange tijd de lippen stijf op mekaar gehouden. Ze werden indertijd mulatten genoemd en systematisch bij hun moeders weggenomen en opgevoed door Belgische religieuzen in weeshuizen of kostscholen.



In 1959, aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid, heeft de Belgische staat een groot aantal van deze kinderen naar België overgebracht, waar ze onder voogdij werden geplaatst, in opvangtehuizen of gestichten werden ondergebracht of voor adoptie werden afgestaan aan Belgische gezinnen. Nogal wat kinderen werden op die manier van hun familie gescheiden.

Privégegevens

Op dat ogenblik werden ook al hun persoonlijke documenten - zoals geboorteaktes, gezondheidsonderzoeken en andere privédocumenten - overgedragen aan verschillende non-profitorganisaties voordat ze in het Museum in Tervuren zouden belanden na een donatie. Het MVB voert al enkele jaren actief campagne om ervoor te zorgen dat deze bestanden niet worden beschouwd als verzamelobjecten voor musea, maar als persoonlijke, beschermde documenten die onder voorwaarden toegankelijk zijn voor metissen en hun families, net zoals elk document met privégegevens.

Het akkoord dat nu werd bereikt, maakt dat mogelijk, zegt minister Wilmès, die de verschillende actoren rond de tafel bracht om een oplossing uit te werken. Ze benadrukt dat de fysieke overdracht technisch weinig om het lijf heeft, maar symbolisch wel een belangrijke betekenis heeft voor de erkenning van het recht van elke Belgische burger om over zijn persoonlijke gegevens te beschikken. “Onze persoonlijke bestanden hebben, voor ons als Belgische burgers en voor onze waardigheid, geen plaats in een Afrikaans museum, maar wel binnen de geschiedenis van België”, reageert AMB-MVB.

