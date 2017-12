Akkoord over Zomerakkoord: alleen vennootschapsbelasting nog dit jaar gestemd Astrid Roelandt

18u26 0 BELGA De kogel is door de kerk: er is een akkoord binnen de regering om de verlaging van de vennootschapsbelasting toch nog dit jaar te stemmen, zodat die van start kan gaan op 1 januari. De stemming over de effectentaks en het onbelast bijverdienen zou worden uitgesteld naar volgend jaar.

Gisteravond zag het er niet naar uit dat de drie dossiers uit het Zomerakkoord nog voor het einde van dit jaar konden gestemd worden. De oppositie vroeg een tweede lezing over de vennootschapsbelasting en het onbelast bijverdienen, waardoor de stemming nog eens 5 dagen vertraging zou oplopen. Nochtans was de oppositie wel bereid om de vennootschapsbelasting te laten passeren, maar het onbelast bijverdienen bleef voor hen een struikelblok. Open Vld was echter niet bereid om de stemming van hun trofee uit te stellen, om de weg vrij te maken voor de vennootschapsbelasting.

Daarop vroeg ook de MR - na het meerderheidsoverleg - een tweede lezing over de effectentaks. Binnen de meerderheid was destijds immers de duidelijke afspraak gemaakt dat alle akkoorden samen zouden worden gestemd - gelijk oversteken, zo u wil.

Open Vld schaarde zich vandaag achter een voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) om alles op alles te zetten om de vennootschapsbelasting nog dit jaar gestemd te krijgen. CD&V hield nog even vast aan de stemming van 'haar' effectentaks, maar na een hele dag van pendeldiplomatie, is nu ook CD&V akkoord.

De stemming over de hervorming van de vennootschapsbelasting is cruciaal voor de bedrijven. Als de wetgeving niet meer gestemd zou worden, zou dat betekenen dat de lagere belasting met terugwerkende kracht moet worden ingevoerd, wat bedrijven met onnodige administratieve last zou opzadelen.

Morgen zou de tekst worden goedgekeurd in commissie, vrijdag in plenaire. En zo kan het parlement toch nog op tijd met vakantie.