Akkoord over werkbaar werk, zonder ABVV: “Hier wordt geen enkele job werkbaarder door” LH

14 december 2018

14u14

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering en de sociale partners hebben een akkoord gesloten over maatregelen voor werkbaar werk. Er komt onder meer een cheque waarmee ondernemingen een scan kunnen laten uitvoeren en initiatieven opstarten om het werk aangenamer te maken voor het personeel. Vakbond ABVV gaat niet akkoord en zet als enige sociale partner geen handtekening.

Goed 12 procent van de Vlaamse werknemers, of 280.000 mensen, hebben last van acute psychische vermoeidheidsproblemen. De klachten uiten zich in regelmatiger ziek zijn, sneller overwegen van werk te veranderen en vrezen niet tot het pensioen te kunnen doorwerken, en kunnen uiteindelijk een burn-out veroorzaken. Dat bleek eerder dit jaar uit een grootschalige, driejaarlijkse, werkbaarheidsmeting die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2016 uitvoerde bij 12.000 werknemers en 2.700 zelfstandigen.

Werkbaarheidscheque

Om het risico op burn-out te laten dalen, startten de sociale partners een overleg op met de Vlaamse regering. Dat resulteerde vrijdag in een actieplan. De meest zichtbare maatregel is een werkbaarheidscheque van 10.000 euro, die bedrijven kunnen gebruiken om hun onderneming te laten doorlichten op knelpunten en maatregelen te nemen. "Als ze de cheque aanvragen, verbinden de ondernemingen zich ertoe om ook zelf een deel te betalen", zegt minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De precieze verdeling moet nog worden vastgelegd, maar wellicht zullen kleine ondernemingen 60 procent zelf moeten betalen en grotere 70 procent. Vlaanderen trekt zelf 3 jaar lang 3 miljoen euro uit.

Website

Een tweede maatregel is de opstart van een website, Werkbaarwerk.be, waar kennis wordt opgebouwd en gedeeld. Een communicatiecampagne moet werk positief in beeld brengen.

"Dit is een goed begin", vindt Ann Vermorgen van ACV. "De voorbije keren werd er immers enkel akte genomen van de cijfers rond burn-out, nu is er voor het eerst een actieplan opgesteld, met duidelijke engagementen van de werkgevers. In het licht van de volgende monitor, in 2019, zullen de maatregelen geëvalueerd worden.”

Voor ABVV volstaat het actieplan niet. "In plaats van concrete maatregelen om het werk te verbeteren, komen er bedrijfsscans en een sensibiliseringscampagne. Dat betekent geld voor consultants en een reclamebureau, maar niks voor de werknemers. Hier wordt geen enkele job werkbaarder door", zegt Caroline Copers.