Akkoord over vrijwillig vertrek grondpersoneel Brussels Airlines ondertekend ttr

10 februari 2020

14u51

Bron: belga 2 De directie van Brussels Airlines en twee van de drie vakbonden hebben vandaag het voorakkoord over vrijwillig vertrek voor het grondpersoneel officieel ondertekend. Dat heeft de directie van de luchtvaartmaatschappij bevestigd. De christelijke vakbond schaarde zich zoals verwacht niet achter de regeling van vrijwillig vertrek.

Het vrijwillig vertrekplan is een onderdeel van het toekomstplan "Reboot". Volgens dat plan zal Brussels Airlines de komende jaren evolueren naar een kleinere, maar meer winstgevende maatschappij. Het doel is om tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent te bereiken, onder meer ook via een kostenbesparing van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis.

Het akkoord legt de modaliteiten en procedures van het vrijwillig vertrek vast. Zo zullen de vertrekkers grosso modo 40 tot 55 procent meer kunnen krijgen dan wettelijk is voorzien. Ze zouden ook intensief begeleid worden naar ander werk en gedurende een periode een compensatie kunnen krijgen indien ze in hun nieuwe job minder verdienen. Voor 58-plussers (en soms ook 57-plussers) is er een regeling van vervroegd pensioen afgesproken.

Sociale partners

De plannen hebben betrekking op zowat achthonderd leden van het grondpersoneel. Maar hoeveel van hen vrijwillig kunnen vertrekken, is nog niet duidelijk. Dat zal departement per departement bekeken worden. De directie wil met twee "golven" werken per jaar. De eerste golf zou in april starten, zo zei hr-directeur Bert Van Rompaey vorige week in de Franstalige krant La Libre Belgique.

Het vrijwillig vertrekplan zal evenveel kosten als een sociaal plan, zo verdedigde Van Rompaey zich ook tegen kritiek van de christelijke vakbond. Die vindt dat de directie via een procedure van collectief ontslag (wet-Renault) zou moeten werken. De directie zegt dat ze in contact blijft met alle sociale partners. De christelijke vakbond blijft deel uitmaken van de gesprekken over het Reboot-plan (waarvan de vrijwillige vertrekken maar een onderdeel zijn), klinkt het.

“Sluitend systeem”

De vakbond verdedigt ook vandaag dat standpunt. “Alles wat in dit plan staat, kan ook uitgewerkt worden in het kader van een plan-Renault”, oordeelt vakbondsman Paul Buekenhout. Hij sluit evenwel niet uit dat de vakbond het akkoord alsnog zal ondertekenen, maar daarvoor moet er “een 100 procent sluitend systeem” op tafel liggen. Hij doelt dan in de eerste plaats op een akkoord met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), zodat werknemers die vrijwillig vertrekken maar geen nieuwe job vinden, het niet een tijd zonder werkloosheidsuitkering moeten doen. De directie heeft wel beloofd in dergelijke gevallen tussenbeide te komen.

Ook voor het vliegend personeel - piloten en boordpersoneel - zal er normaal gezien in een latere fase een soortgelijk plan van vrijwillig vertrek worden onderhandeld.