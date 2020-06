Akkoord over verdeling 400 miljoen euro extra middelen voor zorgsector HR

04 juni 2020

14u01

Bron: Belga 1 Een brede meerderheid van tien partijen is het eens geraakt over de verdeling van de 400 miljoen euro extra middelen voor de zorgsector. Bij de goedkeuring van de noodbegroting van eind vorig jaar waren die extra middelen al toegekend. Een werkgroep onder leiding van de Kamerleden Jan Bertels (sp.a) en Marc Goblet (PS) heeft nu een wetsvoorstel uitgewerkt over de exacte verdeling.

Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is nog eens zestien miljoen euro beschikbaar.

Zowat 10 procent van de middelen, ongeveer 42 miljoen euro, gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs, waarmee zorgkundigen naar verpleegkundigen omgeschoold kunnen worden terwijl ze doorbetaald wordt door de huidige werkgever.

“Door deze crisis (de corona-epidemie, red.) is er een vergrootglas gekomen op de noden in onze gezondheidszorg. Het applaus voor het zorgpersoneel elke avond is mooi, maar dat applaus neemt de noden in de zorgsector niet weg. Daarom moet de overheid nu investeren in meer handen in de zorg en in betere werkomstandigheden en verloning van het zorgpersoneel”, zegt Jan Bertels.