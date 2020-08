Akkoord over telewerk tussen België en Luxemburg verlengd tot 2021 AW

24 augustus 2020

23u24

Bron: Belga 0 De FOD Financiën heeft maandag aan zijn Luxemburgse evenknie bevestigd dat de overeenkomst over telewerken tussen België en het Groothertogdom verlengd wordt tot 31 december 2020. Dat meldt de Luxemburgse regering.

De bilaterale overeenkomst van 19 mei bepaalt dat de activiteit van Belgische pendelaars die normaal in Luxemburg werken, maar nu aan telewerk doen omwille van de maatregelen die worden genomen om de Covid-19 pandemie te bestrijden, wordt geacht in Luxemburg te zijn uitgevoerd. De vergoeding blijft bijgevolg belastbaar in het Groothertogdom.