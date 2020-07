Akkoord over redding Brussels Airlines: 290 miljoen staatssteun in ruil voor toekomstgaranties

KG SWA

21 juli 2020

13u13

Bron: VTM NIEUWS

86

Na maandenlang onderhandelen is een ontwerpakkoord bereikt over de redding van Brussels Airlines. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. De overheid zal Brussels Airlines 290 miljoen euro lenen in ruil voor fikse garanties over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij.