Akkoord over personeelsbezetting controleurs bij De Lijn in Vlaams-Brabant KVDS

10 juli 2019

20u50

Bron: Belga 0 Mobiliteit Bij De Lijn in Vlaams-Brabant hebben vakbonden en directie een akkoord bereikt over de personeelsbezetting van de controleurs. De stakingsaanzegging - voor nu vrijdag 12 juli - is daarmee opgeheven. Dat melden de bonden.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-TBM, ACV-od en ACLVB bij controle en dispatching van De Lijn Vlaams-Brabant zones oost en west had een stakingsaanzegging ingediend voor 12 juli. Aanleiding was de blijvende onderbezetting van controleurs.

Op 1 juli vond een eerste vergadering met de directie plaats, maar zonder resultaat. De bonden eisten tegen 10 juli duidelijkheid over hoe de directie het tekort aan controleurs in de regio's Dilbeek, Grimbergen en Brussel structureel wil oplossen.





De tweede vergadering, die plaatsvond in Mechelen, kende wel succes. Het akkoord bevat twee luiken. Een verbetering van de werkomstandigheden situeert zich vooral in Dilbeek. De opvulling van het personeelsbestand geldt voor de diensten controle en dispatching. "Nieuwe mensen zullen in dienst treden in november, na een opleiding tot veiligheids- en bewakingsagent bij Selor. Ze kunnen al vroeger beperkt mee het terrein op met een volwaardige controleur", zegt Marcel Conters, gewestelijk secretaris ACOD-TBM Vlaams-Brabant.

"Door het aanleggen van een wervingsreserve voor controleurs en dispatchers kan de proceduretermijn beperkt worden en kan er een snellere invulling volgen”, klinkt het verder.

Eenmansploegen bij evenementen zoals muziekfestivals worden door de bonden niet langer getolereerd.