Akkoord over aanpak overlast in en rond Noordstation: "We moeten het station teruggeven aan de reiziger" DV HC KG

09 mei 2018

16u28

Bron: Belga 0 Er komen gecoördineerde politie-acties om de omgeving van het Brusselse Noordstation "terug te geven aan de reiziger" en er de "veiligheid te garanderen". Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag in de Kamer aangekondigd.

Minister Jambon bereikte eerder op de dag een akkoord over een concreet actieplan met de zones Brussel-Noord en Brussel-Hoofdstad, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Gerechtelijke Politie, de federale politie en de spoorwegpolitie over de aanpak van de aanwezigheid van transmigranten in en rond het station Brussel-Noord. Maandag hadden ze daarover al een principieel akkoord gesloten.

'Het doel is het station terug te geven aan de reiziger en de veiligheid te garanderen' Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken

De doelstelling van het akkoord is vierledig. Het gaat over het verhogen van de veiligheid en het garanderen van de openbare orde en hygiëne; het ontmoedigen van alle vormen van overlast; de intensifiëring van de gecoördineerde acties en tot slot het volhouden van ontradend optreden.

De minister kondigde aan dat er voldoende politiecapaciteit zal worden vrijgemaakt. Hij verwees naar de reserve van de federale politie. Naar verluidt zouden de acties morgen van start gaan en volgens Jambon zullen die indien nodig de komende weken voortduren. "Het doel is het station terug te geven aan de reiziger en de veiligheid te garanderen", besloot Jambon. De acties zullen voorwerp van evaluatie uitmaken.

Hard optreden

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had gisteren nog gezegd dat hij hard wilde optreden tegen de 300 transmigranten die nog steeds in en rond het Noordstation kamperen. Indien er vandaag geen akkoord werd bereikt, dreigde Francken de transmigranten oppakken en opsluiten.