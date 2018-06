Akkoord over 8.000 nieuwe jobs voor Vlaamse non-profitsector kv

01 juni 2018

18u50

Bron: Belga 0 De sociale partners zijn het eens geraakt over een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 voor de private non-profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen. Dat meldt de christelijke vakbond LBC-NVK en wordt bevestigd door het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Het ontwerpakkoord, dat meer dan 8.000 nieuwe jobs voorziet, moet nog goedgekeurd worden door de Vlaamse regering. Het wordt woensdag besproken op het kernkabinet. Het voorakkoord is van toepassing op 220.000 werknemers.

Het grootste deel van het ontwerpakkoord gaat over de zorg- en welzijnssector. In de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk komen er 605 voltijdse banen bij, meldt LBC-NVK in een persbericht. In de ouderenzorg zullen 525 voltijdse banen worden gecreëerd.

De budgetten die worden vrijgemaakt om het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur uit te breiden, zijn op hun beurt goed voor ongeveer 7.000 voltijdse banen. In totaal gaat het dus om meer dan 8.000 jobs.

De koopkracht van de werknemers in de Vlaamse non-profit wordt in totaal met 537 miljoen euro verhoogd, meldt LBC-NVK. De werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg krijgen vanaf 2020 een volledige dertiende maand. Daarnaast wordt onder andere de vergoeding voor flexibel en onregelmatig werken opgetrokken.

Voor de werknemers in de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen gelden vanaf 1 oktober 2019 "meer evenwichtige" loonschalen, dixit de non-profitpoot van de christelijke bediendenbond.

In de Vlaamse publieke non-profitsector, waaronder de publieke woonzorgcentra vallen, lopen de onderhandelingen over het meerjarenakkoord nog. In de federale non-profitsector, waaronder de ziekenhuizen vallen, werd in oktober vorig jaar een akkoord bereikt.

