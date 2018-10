Akkoord over 25 opvanghuizen voor mensen met verstandelijke beperking jv

11 oktober 2018

16u50

Bron: belga 1 Thomashuizen België en de vastgoedvennootschap Inclusio hebben in Affligem een overeenkomst ondertekend om tegen uiterlijk 2025 zo'n 25 opvanghuizen in Vlaanderen te realiseren waar in totaal 250 mensen met een verstandelijke beperking terecht kunnen. Thomashuizen baat in Nederland reeds 120 dergelijke huizen uit waar bijna 1.000 mensen met een verstandelijke beperking wonen.

Thomashuizen is ontstaan als een privaat initiatief van Hans van Putten uit Nederland die indertijd voor zijn zoon Thomas een opvanghuis zocht, maar niet vond en om die reden besloot om er zelf op te richten. Inclusio is een vastgoedvenootschap met als missie om op lange termijn aan zwakkere bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle woningen aan te bieden tegen een betaalbare huurprijs. Het koopt en ontwikkelt hiertoe nieuwe of gerenoveerde gebouwen.

Ann Ceurvels ambassadrice

Op vraag van de ouders en families uit België besloot van Putten om ook in ons land van start te gaan. Samen met experten uit de Belgische zorg werd Thomashuizen België opgericht, dat inmiddels een vergunning bekwam van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De vergunning is nodig voor de financiering en uitbouw. Actrice Ann Ceurvels, die een zoon heeft met autismespectrumstoornis en daar eerder dit jaar nog het boek 'Etiketjes' over schreef, is ambassadrice van de Thomashuizen in ons land.

Momenteel zijn reeds een zestal panden in de running voor aankoop en verbouwing tot een Thomashuis, dat aansluit op de behoefte van de nieuwe bewoners en het inwonend zorgkoppel. Zo is er steeds een mooie tuin voorzien, een markant pand, veel sfeer en warmte. Deze zes panden bevinden zich in de Noorder- en Zuiderkempen, in Antwerpen, omgeving van Aalst en Leuven. De eerste Thomashuizen in ons land zullen in de loop van 2020 de deuren openen.