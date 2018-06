Akkoord over 1,25 miljard euro voor leefbaarheids- en overkappingsprojecten rond Antwerpse ring Philippe Truyts Tommy Thijs

25 juni 2018

12u39

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 15 H et politiek stuurcomité van de Vlaamse Regering, de stad Antwerpen en de Antwerpse Haven hebben achttien leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone goedgekeurd. Samen is dat goed voor een investering van 1,25 miljard euro. Er zijn enkele overkappingsprojecten geselecteerd, maar ook fietsbruggen over de Schelde en de E17 én groen- en parkontwikkelingen.

In totaal gaat het om 3,25 kilometer overkapping, onder meer in de stationsomgeving van Luchtbal, nabij het Sportpaleis en over de A12 ter hoogte van de Jan de Voslei. Er wordt ook geïnvesteerd in fietsprojecten en 400 ha groenzone (zie lijst onderaan).

Volgens bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) kan een groot deel van de projecten worden meegenomen in de bouwvergunning voor de werken op Rechteroever, voorzien voor begin 2019.

Een aantal projecten zijn niet geselecteerd, aangezien er in totaal 31 waren. Zo wordt de aanpak van de knoop van de E313 aan de ring in het oosten van de stad in een eerste fase niet gerealiseerd, net zomin als het project 'Grote Markt Berchem', de Groene Grote Steenweg of de Ecobrug Brialmont.

De Vlaamse regering gaat ook op zoek naar een nieuwe intendant. De opdracht van huidig intendant Alexander D'Hooghe, die mee heeft gezorgd voor de historische doorbraak in het netelige Antwerpse mobiliteitsdossier, zit erop. Bedoeling is dat de volgende intendant een opdracht krijgt van 1 jaar, een mandaat dat maximaal 7 keer met telkens 1 jaar kan verlengd worden.

"Overkapping is nu beslist beleid"

Ook enkele Antwerpse burgerbewegingen, zoals Ringland en stRaten-Generaal, waren aanwezig bij de voorstelling van het akkoord. Ringland is blij met de "belangrijke dag" voor Antwerpen. "Een belangrijke dag voor het Antwerpen van de 21ste eeuw", zegt de organisatie die ijvert voor de volledige overkapping van de ring.

"De Vlaamse regering heeft in het bijzijn van de Antwerpse burgerbewegingen het Toekomstverbond concreet gemaakt in 18 leefbaarheidsprojecten. Daarmee mogen we de overkapping beschouwen als ‘beslist beleid’."

Open Vld tevreden

Philippe De Backer, kopman van de Antwerpse liberalen, reageert tevreden. "Het is fantastisch dat de zaken nu vooruitgaan. Antwerpen is belangrijk voor heel Vlaanderen en Oosterweel is van zeer groot sociaal en economisch belang voor onze hele regio. Ik dank de Vlaamse regering, en in het bijzonder Bart Tommelein als Vlaams minister van Begroting, voor hun steun. Nu zijn we echt vertrokken."

“De weg tot hier is er een geweest met obstakels, maar Open Vld heeft altijd bepleit dat het Ringproject een participatief project moet zijn waar alle Antwerpenaars mee vooruit gaan. Elk project brengt de volledige overkapping dichter bij, elk project verbetert de kwaliteit van leven en doet Antwerpen weer beter ademen. Zo is er bijvoorbeeld de Stationsomgeving Luchtbal dat Merksem en de wijk Luchtbal weer met elkaar verbindt, de overkapping aan het Sportpaleis en de stille bermen op Linkeroever die ervoor zorgen dat het leven in hun buurt aangenamer wordt.” vindt ook Antwerps districtsraadslid Willem-Frederik Schiltz.

Dit zijn de 18 projecten:

1. Oosterweelknoop / Noordkasteel: 14 miljoen euro

2. Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord: 70 miljoen euro

3. Stationsomgeving Luchtbal: 368 miljoen euro

4. Stenenborgerweert / Kap Dam: 15 miljoen euro

5. Bermenlandschap Albertkanaal: 6 miljoen euro

6. Kap Sportpaleis: 147 miljoen euro

7. Waterpark (gedeeltelijk): 63 miljoen euro

8. Nieuw Oost: Niet van toepassing (projectontwikkeling met autonome financiering, niet van overkappingsbudget)

9. Schijnvallei / Ter Loo / Deurne: 122 miljoen euro

10. Longitudinaal Ringpark: 23 miljoen euro

11. Nieuwe kap A12/Jan De Voslei: 145 miljoen euro

12. Bermen van Knoop tot Lemanstraat: 55 miljoen euro

13. Park Knoop Zuid (gedeeltelijk): 30 miljoen euro

14. Scheldebalkon: 22 miljoen euro

15. Scheldebrug: 49 miljoen euro

16. Voltooien fietsnetwerk: 26,5 miljoen euro

17. Stille bermen Zwijndrecht-Burcht: 48 miljoen euro

18. Stille bermen Linkeroever: 36 miljoen euro

Als bij uitwerking van de geselecteerde Ringprojecten budgettaire ruimte zou ontstaan, kunnen ook onderdelen van deze reserveprojecten gerealiseerd worden:

19. Groene Brug: 12 miljoen euro

20. Kap Kalverwei (gedeeltelijk): 124 miljoen euro

21. Park Knoop Zuid (deel 2): 105 miljoen euro

22. Ecopassage en waterlandschap Linkeroever: 25 miljoen euro