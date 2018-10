Akkoord in Oost-Vlaanderen: N-VA, CD&V en Groen slaan handen in elkaar Frank Eeckhout

26 oktober 2018

21u59

Bron: eigen berichtgeving 0 In Oost-Vlaanderen hebben N-VA, CD&V en Groen een akkoord bereikt om de provincie de komende zes jaar te besturen. Dat heeft onze redactie vanavond uit goede bron vernomen.

Meteen na het tellen van de stemmen, stuurden Groen en N-VA al een persbericht uit dat ze een inhoudelijk akkoord bereikt hadden om samen een provinciale meerderheid te vormen in Oost-Vlaanderen. Beide partijen zijn goed voor 13 zetels. Maar om een meerderheid te vormen zijn 18 zetels nodig. Tot gisteren zaten de onderhandelingen muurvast. Het leek er zelfs op dat ook Open Vld en CD&V hun lot aan elkaar verbonden hadden. Samen zijn de drie partijen goed voor 20 zetels.

Een voortzetting van de huidige coalitie was uitgesloten. De provincie Oost-Vlaanderen wordt momenteel nog bestuurd door een coalitie van CD&V, Open Vld en Sp.a. Maar die drie partijen verloren licht, en komen één zetel te kort om verder te kunnen gaan. Nu hebben N-VA en Groen CD&V toch kunnen overtuigen om met hen in zee te gaan. Over de verdeling van de mandaten, is nog niets geweten.

Volgens de nieuwe richtlijnen mag de provincieraad zich vanaf 2019 alleen nog bezighouden met ‘grondgebonden zaken’, zoals het beheer van de provinciale domeinen en het onderhouden van wegen. De ‘persoonsgebonden zaken’, zoals het ondersteunen van jeugdwerking en sport, zijn overgeheveld naar Vlaanderen. Het provinciaal onderwijs blijft wel bestaan.