Akkoord in de maak tussen De Lijn en Brussels Gewest over stopplaats Brussel-Noord

29 november 2018

09u19

De gesprekken tussen De Lijn en het Brussels Gewest verlopen positief. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren in het Vlaams parlement en het nieuws wordt vandaag bevestigd door De Lijn. Details over een akkoord kan de vervoersmaatschappij voorlopig nog niet geven.

De gesprekken tussen De Lijn en het Brussels Gewest verlopen "constructief" en er wordt gehoopt dat er in de loop van de komende dagen een doorbraak wordt bereikt, klinkt het bij De Lijn-woordvoerder Sonja Loos. Ze wilde evenwel geen details geven, zodat alle betrokken partners eerst de inhoud kunnen bekijken.

Volgens minister Weyts gaat het om zeer concrete zaken, zoals afspraken om de ondergrondse terminals proper te houden en de mogelijkheid om extra patrouilles van de politie in te zetten. Dat zei hij gisteren in het Vlaams parlement op vraag van Marino Keulen en Karin Brouwers.

Ondertussen blijven de haltes voorlopig staan in de Vooruitgangstraat en op het Rogierplein, ondanks protest van de Brusselse regering, de betrokken gemeenten en politiediensten, die de onveilige situatie aanklaagden. "Het is een zeer uitzonderlijke situatie. Het gaat om een noodsituatie en er is voorlopig geen andere oplossing", klinkt het bij De Lijn. De vervoersmaatschappij rekent op begrip van de politie en verzekert dat de chauffeurs extra alert zijn.