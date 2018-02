Akkoord erfbelasting: hoogste schijf van 65 procent valt weg en vrijstelling voor eerste 50.000 euro voor langstlevende partner TT

23 februari 2018

15u46

Bron: Belga, VTM Nieuws 4 De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. De h oogste schijf van 65 procent valt weg en er komt een vrijstelling voor de eerste 50.000 euro voor de langstlevende partner. De hervorming gaat op 1 september in voege.

Eerst en vooral willen de drie Vlaamse meerderheidspartijen, N-VA, CD&V en Open Vld, de langslevende partner vrijstellen van erfbelasting. Nu kan die de gezinswoning al belastingloos erven, bedoeling is dat uit te breiden naar (on)roerende goederen tot een waarde van maximaal 50.000 euro. Wie jonger is dan 21, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro, een punt waar vooral N-VA voorstander van was.

Andere veranderingen: het hoogste tarief van 65 procent voor erfenissen in de zijlijn verdwijnt, en er wordt een 'flexibele erfenissprong' ingevoerd. Voor erfenissen tussen 0 en 35.000 euro komt er een eenheidstarief van 25 procent, voor bedragen van 35.000 tot 75.000 euro betalen broers en zussen 30 procent, en anderen 45 procent. Nog hogere erfenissen zullen worden belast aan 55 procent.

Voor de verlaging wordt 139 miljoen euro budget uitgetrokken.

De regering onderhandelde maanden over een hervorming van de belasting die elk jaar 1,3 miljard euro per jaar opbrengt. Het was bij de start van de vergadering van de regering vanmorgen de bedoeling tot de finish te vergaderen. Viceminister-president en minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) meldde deze namiddag op Twitter dat er een akkoord was gevonden.

