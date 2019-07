Akkoord bij Swissport: dreiging met acties op Brussels Airport opgeheven ADN

11 juli 2019

17u17

Bron: Belga 0 De vakbonden en directie van Swissport hebben vandaag een akkoord bereikt over het personeelsgebrek bij de bagageafhandelaar op Brussels Airport. De dreiging met acties op de luchthaven in Zaventem is opgeheven. Dat meldt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB.

De onderhandelingen verliepen moeizaam en de twee partijen aan tafel gingen een tijdje uit elkaar, maar uiteindelijk kwam er toch een akkoord uit de bus. “De basis die we op 3 juli tijdens de verzoeningsvergadering bereikten, moest in een protocol gegoten worden. We hadden zo’n akkoord nodig om de dreiging met acties weg te nemen”, zegt Bougrine. “De directie weigerde dat een tijdlang, maar finaal sloten we een cao.”

Het akkoord moet enkele nijpende personeelsproblemen wegwerken. “Het gaat niet om de bagagisten maar om de bedienden aan onder meer de check-in en bij het Airport Operations Center (APOC). Vijftien personeelsleden die nu 75 procent werken, gaan voltijds aan de slag. In september worden de bonden betrokken bij de planning voor het zomerseizoen van 2020. We gaan de personeelsbezetting beter kunnen opvolgen. De directie stelt ons voortaan een maandelijks overzicht op alle afdelingen ter beschikking.”

De directie van Swissport engageerde zich dat de verhoogde inspanning voor bijkomende aanwervingen blijft gelden.