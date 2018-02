Akkoord bij MIVB, morgen opnieuw normale dienstverlening Redactie

19 februari 2018

18u26

Bron: Belga 0 De verzoeningsvergadering tussen directie en vakbonden bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft een akkoord opgeleverd. Vanaf morgen rijden de bussen, trams en metro's weer zoals het hoort, zo heeft de MIVB meegedeeld.

De vakbonden ACOD en ACLVB hielden vandaag een 24 urenstaking, waardoor het MIVB-verkeer ernstig verstoord was.

De verzoeningsvergadering, die om 9.30 uur was gestart, leverde resultaat op. "De verschillende partijen raakten het eens over de werkorganisatie en toekomstig overleg binnen Field Support, het departement dat bij de MIVB onder andere instaat voor de veiligheid van het openbaarvervoersnet in Brussel", zo staat in een persbericht van de MIVB. "De partners zijn het ook eens geraakt over een onderhandelingskalender over de andere punten waarover overlegd wordt binnen de onderneming."

De christelijke vakbond staakte niet mee.