Akkoord bij De Lijn in Vlaams-Brabant: chauffeurs hernemen morgen het werk ADN HA

15 februari 2019

15u40

Bron: Belga 0 De directie en vakbonden bij De Lijn in Vlaams-Brabant hebben een akkoord bereikt over het sociaal conflict over het personeelstekort, de rij- en rusttijden en andere werkomstandigheden. Dat is vernomen bij vakbondssecretaris Pieter Thijs (ACV).

Het werk bij de openbaarvervoermaatschappij in de provincie zal morgenochtend na twee dagen van staking worden hervat. Omdat het akkoord ruimschoots tegemoetkomt aan de eisen van de vakbond, zal het niet eerst aan het personeel worden voorgelegd, klinkt het.

De staking in Vlaams-Brabant brak gisteren uit. Deze voormiddag was overleg gepland tussen directie en vakbonden. Die vergadering heeft nu tot een oplossing geleid.



Door de staking is er vandaag hinder op de streeklijnen in de hele provincie (regio’s Dilbeek, Grimbergen en Leuven). Ruim een derde van de chauffeurs reed vanochtend niet uit. Ook het stadsnet Leuven (lijnen 1 tot 9) is sterk verstoord. Dat geldt ook voor heel wat schoolritten. Van de eigen buschauffeurs ging volgens De Lijn amper een kwart aan de slag. De chauffeurs van de onderaannemers rijden wel.

De openbaarvervoermaatschappij verwacht dat er nog de hele dag minder bussen zullen rijden dan normaal in Vlaams-Brabant. Welke bussen wel of niet rijden, staat op de website verstoring.delijn.be.