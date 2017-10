Airhostess die in levensgevaar verkeerde door malaria is aan de beterhand Stéphanie Romans

09u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Op haar blog Airmum.be schrijft Ellen Vermeulen over de combinatie van haar drukke leven in de lucht met het moederschap. De stewardess van Brussels Airlines die in levensgevaar was door malaria is aan de beterende hand. Volgens de luchtvaartmaatschappij mag ze spoedig naar huis. "We zijn erg opgelucht", zegt woordvoerster Kim Daenen.

Wanneer airhostess Ellen Vermeulen naar huis komt, is niet bekendgemaakt. De vrouw liep malaria op na een vlucht naar Afrika. Pas na een tussenstop in Zaventem en een volgende vlucht naar New York werd ze ernstig ziek. In 2016 stierf airhostess een 55-jarige airhostess aan cerebrale malaria.

Lees ook Kerngezonde stewardess bij Brussels Airlines en mama van twee in levensgevaar door malaria

Inge Ceulemans dacht aanvankelijk dat ze met een gewoon griepje kampte. Later bleek dat ze in Kameroen gestoken was door een mug.